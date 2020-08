Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Stoppelfeld in Brand gesetzt

Nettersheim (ots)

Am Abend des 07.08.2020 wurde die Feuerwehr gegen 21:30 Uhr zu einem Brand auf einem Stoppelfeld in der Gemarkung Mannenberg im Bereich Nettersheim entsandt. Bei Eintreffen der Feuerwehr am Brandort entfernten sich mehrere Fahrzeuge unerkannt vom Stoppelfeld. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass das Stoppelfeld an mindestens 8 Stellen gleichzeitig brannte. Die Brandstellen konnten durch die Feuerwehr vor einer weiteren Ausdehnung schnell gelöscht werden. Aufgrund der Vielzahl der Brandherde muss von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

