POL-PDKL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bayerfeld-Steckweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht vom 02.08.2021 auf den 03.08.2021 beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Mercedes, indem er das Fahrzeug auf jeder Seite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Der PKW war zur Tatzeit in der Bergstraße in Bayerfeld-Steckweiler geparkt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter unter der Telefonnummer 06361-9170.|pirok

