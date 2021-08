Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vier Fahrräder aufgefunden

Bedesbach (ots)

Bislang unbekannte/r Täter deponierten vermutlich zwischen dem vergangenen Mittwoch, 13:00 Uhr und dem vergangenen Donnerstag, 09:40 Uhr vier Fahrräder in einem Waldstück neben der unbefestigten Bahnhofstraße zwischen Bedesbach und Erdesbach. Bei einem der Gefährte wurde teilweise die Rahmennummer unkenntlich gemacht. Bisher konnten die Gegenstände zu keinen bekannten Straftaten zugeordnet werden. Die Polizei bittet gerade Bürgerinnen und Bürger in den naheliegenden Ortschaften Verluste von Fahrrädern in jüngster Vergangenheit der örtlich zuständigen Dienststelle in Kusel unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell