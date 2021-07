Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigsburg (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Böblingen gegen einen 31-jährigen Mann, der am Samstagnachmittag gegen 14:50 Uhr mit einem 28-jährigen Begleiter in der Königsberger Straße unterwegs war. Dabei verwickelte er mehrere Personen in ein Gespräch, die gerade mit einem Wohnungseinzug beschäftigt waren. Als ihn eine 49-jährige Frau schließlich darum bat, weiterzugehen, versetzte er ihr einen Faustschlag ins Gesicht. Als er daraufhin fotografiert werden sollte, flüchtete er in Richtung Steinbeisstraße. Die 49-Jährige und vier Bekannte verfolgten ihn daraufhin. Gegen sie setzte der 31-Jährige Pfefferspray ein und zwang sie dadurch, die Verfolgung abzubrechen. Aufgrund der Beschreibung konnte die Polizei mittlerweile den Tatverdächtigen ermitteln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell