Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Sachbeschädigungen und Beleidigungen in der Nacht

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschäftigten feiernde und randalierende Jugendliche die Polizei in Herrenberg. Am Ende werden die Beamten von Unbeteiligten sogar noch beleidigt.

Die Einsatzlage begann am Samstag gegen 24:00 Uhr, als eine Zeugin sich an die Polizei wandte, weil Jugendliche in der Tübinger Straße randalierten und Schilder beschädigten. Vor Ort stellten die Beamten umgeworfene Baustellenabsperrungen und ein beschädigtes Werbeschild eines Discounters fest. Zuvor hatte sich bereits ein 17-Jähriger aufs Polizeirevier begeben, nachdem Unbekannte in der Tübinger Straße an seinem Fahrrad manipuliert hatten.

Gegen 00:10 Uhr am Sonntag wurden dann feiernde Jugendliche auf dem Schloßberg gemeldet. Die Polizisten trafen auf dem Schloßberg auf eine Menge von etwa 50 bis 70 feiernden Personen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und ordnungspolizeilichen Maßnahmen konkretisierte sich ein Tatverdacht gegen eine Gruppe Jugendlicher, die daraufhin in Richtung Stadtmitte flüchteten. Als die Beamten der Gruppe hinterhereilten, wurden sie von zwei 18-Jährigen und einem 19-Jährigen mehrfach beleidigt.

Bereits am Samstagmorgen hatten Polizisten auf dem Schloßbergplateau eine Vermüllung größeren Ausmaßes festgestellt.

