Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Offensichtliche Körperverletzung unter Verkehrsteilnehmern

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Schluchsee;]

Am 19.09.20, gegen 17:23 Uhr kam es wohl im Rappennest, Einmündungsbereich zur B500, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Ein Passant meldete sich telefonisch bei der Polizei in Neustadt und gab an, dass wohl mehrere Motorradfahrer auf einen in einem Pkw-Cabrio sitzenden Mann eingeschlagen würden.

Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten verließen alle Beteiligten die Örtlichkeit, so dass eine Sachverhaltsaufnahme nicht mehr möglich war.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese können sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

H.P. 07651 9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell