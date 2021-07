Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Landkreis Böblingen

Sindelfingen: Tatverdächtiger lädt hunderte Bilder von Frauen ins Internet

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen ermittelt seit einiger Zeit gegen einen 50-jährigen Sindelfinger, der im Verdacht steht, die Bilder weiblicher Personen unterschiedlichen Alters auf russische Server hochgeladen zu haben. Die Ermittler gehen von mindestens etwa 1.800 Bildern aus, die in etwa 150 Internet-Sessions im Zeitraum von September bis Dezember 2020 übertragen worden sind. Die bisher bekannten Geschädigten stammen alle aus dem Landkreis Böblingen und die Bilder reichen teilweise bis 2014 zurück. Auf der betreffenden russischen Website werden Bildarchive mit mehreren tausend Bildern zumeist junger Mädchen in alltäglichen Situationen zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Art und Weise der Bilder haben die Opfer selbst das Fotografieren wohl nicht bemerkt. Den entscheidenden Hinweis erhielt die Polizei durch mehrere betroffenen Frauen und junge Mädchen.

Am vergangenen Mittwoch vollstreckten die Ermittler einen von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Durchsuchungsbeschluss bei dem 50-Jährigen und stellten umfangreiche Beweismittel in Form von unterschiedlichen Datenträgern sicher. Die Auswertung der Datenmenge wird vermutlich mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell