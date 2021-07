Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Radfahrende Kinder angegangen

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen 19-jährigen Autofahrer. Er war am Samstag gegen 17:30 Uhr in Renningen auf der Voräckerstraße in Richtung der Leonberger Straße unterwegs. An einer Fahrbahnverengung soll er den Vorrang von drei mit Fahrrädern entgegenkommenden Kindern nicht beachtet und sie stattdessen angeschrien und zur Benutzung des Gehwegs aufgefordert haben. Dabei soll er versucht haben, die Kinder mit seinem Auto abzudrängen, sodass sie beinahe zu Fall kamen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

