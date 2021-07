Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Renitenter Fußgänger

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag meldeten Verkehrsteilnehmer einen augenscheinlich deutlich angetrunkenen Mann, der an der Böblinger Straße entlangtorkelte. Polizeibeamte trafen den 50-Jährigen gegen 15:00 Uhr an und stellten fest, dass er sich eine blutende Verletzung an einer Hand zugezogen hatte. Er verweigerte eine Versorgung durch den Rettungsdienst und ging stattdessen auf die Polizisten los, die ihn schließlich zu Boden bringen mussten, um eine Behandlung seiner Verletzung zu ermöglichen. Er wurde im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

