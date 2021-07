Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots)

Möglicherweise nach einem Marderbiss ist am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr auf einem Parkplatz am Belchenweg ein Mercedes in Brand geraten. Durch die Hitzeeinwirkung wurde auch ein daneben geparkter Skoda im Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr Magstadt waren mit vier Fahrzeugen vor Ort und löschten den Brand.

