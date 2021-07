Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Heimerdingen: Modellflugzeug setzt Getreidefeld in Brand

Ludwigsburg (ots)

Durch einen technischen Defekt ist am Sonntagnachmittag gegen 16:45 Uhr ein Modellflugzeug beim Modellflugplatz an der Feuerbacher Straße außer Kontrolle geraten und in ein Getreidefeld gestürzt. Dort fing des batteriebetriebene Flugzeug Feuer und löste einen Brand aus. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen im Einsatz, um den Brand zu löschen.

