Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz-Roßwag: Gartenhütte ausgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Auf einem Grundstück nahe der Seemühlenkreuzung in Roßwag ist am Sonntagmorgen gegen 08:40 Uhr der gasbetriebene Kühlschrank einer Gartenhütte in Brand geraten. Der Brand wurde vom anwesenden Besitzer selbst bemerkt, konnte aber mit eigenen Mitteln nicht mehr gelöscht werden. Die sofort alarmierte Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften am Brandort, löschte die Hütte und auch angrenzende Bäume, auf die die Flammen übergegriffen hatten.

