Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflüchtiger gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Ein silberner Skoda wurde an der Straße Am Huckenholz am Dienstag, 20. Oktober, in der Zeit von 8.20 Uhr bis 16.30 Uhr, durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das beschädigte Auto stand auf einem Parkstreifen. Am Heck des Fahrzeugs entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizei unter 02381 916-0 oder per E-Mail hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

