Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Einbruch:

Am Mittwoch, den 31.03.2021, gegen 03.50 Uhr, wurde die Polizei zu einem Hotelbetrieb in Bad Harzburg gerufen. Hier hatte eine Mitarbeiterin einen heimlichen Besucher im Barbereich entdeckt, der sich zuvor unbefugt Zutritt zum Hotel verschafft hatte und sich dort versteckt hielt. Er hatte sich während seines Aufenthaltes eine Flasche Gin genommen und diese entleert. Nachdem die Mitarbeiterin durch Geräusche auf ihn aufmerksam geworden war und nachschaute, habe der bislang unbekannte Einbrecher fluchtartig das Hotel verlassen.

Trunkenheit im Verkehr:

Am Mittwoch, den 31.03.2021, gegen 21.55 Uhr, fiel den Beamten eines Streifenwagens ein Fahrradfahrer in Harlingerode auf, der ohne eingeschaltete Beleuchtung am Rad unterwegs war. Zudem fuhr der Fahrer erkennbar in Schlangenlinien. Nachdem die Beamten ihn angehalten hatten und befragten, hatte der 51jährige eine deutlich verwaschene Aussprache. Durch einen anschließend vorgenommenen Test mit einem Alkoholmessgerät wurde ein Wert von 1,75 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe zur genaueren Bestimmung des Wertes und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zur Rückgewinnung der Fahrtüchtigkeit untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell