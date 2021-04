Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Oberharz vom Donnerstag, 01.04.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzem Motorradfahrer

Am Mittwoch, 31.03.2021, gegen 12:15 Uhr, kam es auf der Landesstraße 515 zwischen Lautenthal und Wildemann zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorrades.

Dieses überholte im Auslauf einer Linkskurve einen anderen Pkw. Aufgrund eines vermutlichen Fahrfehlers geriet das Motorrad während des Überholvorganges ins "Schlingern", stieß gegen den überholten Pkw und kam in der Folge zu Fall.

Der 50-jährige Motorradfahrer aus dem Bereich Braunschweig wurde bei diesem Zusammenstoß leicht verletzt.

Das Motorrad wurde mittels eines Abschleppunternehmens geborgen.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.000 Euro.

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzen Personen

Am Mittwoch, 31.03.2021, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der Goslarschen Straße in 38678 Clausthal-Zellerfeld zu einem Verkehrsunfall.

Der Fahrzeugführer eines Pkw Audi übersah hierbei in Höhe der Baustelle in der sog. "Fischerkurve" den vor ihm an einer Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt wartenden Pkw VW Passat und fuhr auf diesen auf.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer und die Beifahrerin des stehenden VW Passat und der verursachende Fahrzeugführer des Pkw Audi leicht verletzt. Alle Personen wurden mittels Rettungswagen dem Krankenhaus in Goslar zugeführt.

Beide Fahrzeuge mussten vom Unfallort abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro.

Bei dem Unfallverursacher wurden nach dem Verkehrsunfall Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Aus diesem Grund wurde diesem eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verfahren wurden gegen den Unfallverursacher eingeleitet.

i.A. Schulze, PHK

