Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Bad Harzburg: Einbruch in Kanzlei

Goslar (ots)

Auf Bargeld und Elektronikgeräte hatten es bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Rechtsanwaltskanzlei in der Golfstr., 38667 Bad Harzburg, abgesehen.

In der Zeit vom 29.03.21, 18.45 Uhr - 30.03.21, 07.00 Uhr, drangen sie gewaltsam in das Innere der Kanzlei ein. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und erbeuteten Bargeld und ein Notebook.

Die Polizei Goslar bittet in dem Zusammenhang Personen, die in dem Zeitraum in der Golfstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter der 05321/3390, bzw. beim Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der 05322 / 911110 zu melden. /Lü

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell