Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Angetrunken auf dem Fahrrad

Ludwigsburg (ots)

Zu tief ins Glas geschaut hatte eine 43-jährige Radfahrerin, die am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr auf der Maurener Straße unterwegs war. Dabei fiel sie Verkehrsteilnehmern auf, weil sie in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Beim Wasserturm stürzte sie zunächst in den Straßengraben, stand aber wieder auf und versuchte, ihre Fahrt fortzusetzen. Nach wenigen Metern stürzte sie aber erneut und fiel auf die Straße. Polizeibeamte trafen die 43-Jahrige vor Ort an und ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht auf Alkoholeinwirkung. Beim Polizeirevier wurde die Frau zunehmend aggressiv und beleidigte die Polizisten. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell