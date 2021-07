Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Autoreifen zerstochen

Ludwigsburg (ots)

An zwei in einer Hofeinfahrt in der Robert-Koch-Straße in Ensingen abgestellten Skoda Octavia hat ein Unbekannter zwischen Samstag 29:30 Uhr und Sonntag 16:00 Uhr jeweils die Reifen der Beifahrerseite zerstochen. Das Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042 941-0, bittet um Hinweise.

