POL-LB: Ditzingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Die 42-jährige Fahrerin eines Kleintransporters ist am Montag gegen 12:10 Uhr auf der L 1137 (Feuerbacher Straße) zwischen Leonberg und Ditzingen aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Opel fuhr in der Folge durch ein Maisfeld, riss zwei kleine Obstbäume um und kam schließlich nach etwa 90 Metern zum Stehen. Die 42-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt, wurde vom Rettungsdienst aber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

