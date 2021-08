Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit leichtverletzter Person

Meisenheim (ots)

Am Sonntagmorgen ist es auf der Bundesstraße 420 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 64-jährige Fahrer hatte die Straße mit seinem Personenkraftwagen von Callbach kommend in Fahrtrichtung Meisenheim befahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei verletzte sich der Fahrzeugführer leicht und wurde zwecks ärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Personenkraftwagen war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Totalschaden. |pilek

