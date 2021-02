Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Diebstahl eines Fiat 500

Zeugen gesucht

Xanten (ots)

Innerhalb von zweieinhalb Stunden stahlen Diebe am Freitag (15.00 Uhr bis 17:30 Uhr) einen Fiat 500, der am Varusring parkte. Der schwarze Kleinwagen, der am Parkplatz des Archäologischen Parks in Xanten abgestellt war, hat das Kennzeichen KR-EV 1949.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Xanten, Tel.: 02801 / 71420, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell