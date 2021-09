Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkrs. KN) Junger Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab (18.09.2021)

Tengen, B314 (ots)

Schwerverletzt wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 12.15 Uhr auf der B 314. Der junge Mann war von Tengen in Richtung Kommingen unterwegs und wollte an einer Kuppe zwei vorausfahrende Autos überholen. Auf Höhe des zweiten Pkw hob er das Vorderreifen seines Motorrads nach oben, um einen "Wheelie" durchzuführen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad und kam, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog der 21-Jährige sich schwere Verletzungen zu, ein Rettungshelikopter flog ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Motorrad dürfte bei rund 1.000 Euro liegen.

