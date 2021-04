Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach nächtlichem Überfall gesucht

Paderborn-Elsen (ots)

(mb) In Elsen ist in der Nacht zu Samstag (03.04.2021) ein 41-jähriger Mann von mindestens sechs Personen überfallen worden. Der genaue Tatort ist nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Raubverdachts eingeleitet und sucht Zeugen.

Das Opfer befand sich gegen 00.45 Uhr in Begleitung einer Frau auf dem Heimweg. An einer derzeit nicht bekannten Örtlichkeit zwischen der Total-Tankstelle an der Von-Ketteler-Straße bis zum Wohngebiet Am Bühlberg wurden sie von mehreren Jugendlichen oder jungen Männern belästigt. Während sich die Frau entfernen konnte, wurde der 41-Jährige aus der Tätergruppe angegriffen und niedergeschlagen. Er fiel in ein Gebüsch. Nach dem Angriff fehlte sein Handy. Die mindestens sechs männlichen Personen sollen um 18 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

