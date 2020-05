Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - 40-Tonner auf der A5 umgekippt

Offenburg (ots)

Auf der BAB A5 kam es kurz nach 04:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Rastatt-Süd zu einem folgenschweren Unfall. Der Fahrer eines mit Lebensmitteln beladenen Sattelzuges übersah nach der AS Rastatt-Nord eine Baustelle. Beim Versuch des Fahrers, den Unfall zu vermeiden, kam dessen Fahrzeug ins Schleudern und kippte um. Der Fahrer wurde leicht verletzt aus dem Führerhaus geborgen. Die Autobahn in Fahrtrichtung Süden ist voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt; der Verkehr wir an der AS RA-Nord ausgeleitet. Der entstandene Sachschaden bewegt sich im sechsstelligen Bereich.

