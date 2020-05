Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg-Zunsweier

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Offenburg (ots)

Ein 15-jähriger Radfahrer fuhr am 08. Mai 2020 gegen 16:10 Uhr von OG-Zunsweier in Richtung Kinzigdamm und nutzte hierfür die Unterführung der B33. Ein anderer Radfahrer näherte sich dem 15-Jährigen von hinten und sprach diesen an. Der nachfolgende Radfahrer begab sich in der Folge auf die gleiche Höhe des 15-Jährigen und schlug diesem dessen Smartphone aus der Hand. Das hochwertige Smartphone wurde hierbei erheblich beschädigt. Zum Täter ist bislang folgende Beschreibung bekannt: Circa 50 Jahre alt, gräulicher Vollbart, silberner Fahrradhelm, Fahrradbekleidung unter anderem mit neongrüner Weste.

Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer: 0781/21-2200. /balg

