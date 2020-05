Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Häuslicher Angriff

Friesenheim (ots)

Noch Gegenstand der Ermittlungen sind die Hintergründe, die ein Mann am Freitagabend bewogen haben, seine Lebenspartnerin mit einem Messer zu attackieren. Gegen 21.30 Uhr war es in der Wohnung des Paares im Raum Friesenheim zu einem Übergriff gekommen, in dessen Verlauf der Mann seine Partnerin mit einem Messer attackierte und dabei so verletzte, dass sie nach Lahr ins Klinikum eingeliefert werden musste. Der Verdächtige mittleren Alters flüchtete nach dem Angriff aus der Wohnung. Nach der Alarmierung der Polizei und einer groß angelegten Fahndung mehrerer Polizeistreifen aus verschiedenen Revierbereichen sowie der Hundeführerstaffel, konnte der Flüchtende in seinem Wagen in Friesenheim von einer der Polizeistreifen gesichtet und rund eine Stunde nach der Messerattacke vorläufig festgenommen werden. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde bereits auf dem Revier in Lahr ein Arzt zur Haftfähigkeitsuntersuchung hinzugezogen. Der Angreifer verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle und wird am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg einem Haftrichter vorgeführt.

/ks

