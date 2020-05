Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Mehrere Kundgebungen

Mittelbaden (ots)

Einsatzkräfte aus dem Präsidiumsbereich mit Unterstützung von Fremdkräften des Polizeipräsidiums Einsatz waren am Wochenende wegen verschiedenen Versammlungen im Stadtkreis Baden-Baden, dem Landkreis Rastatt und im Ortenaukreis eingesetzt. Diverse politische Themen riefen von vergangenem Freitag bis Sonntag bei insgesamt 16 Kundgebungen über 1000 Versammlungsteilnehmer nach Rheinau, Lahr, Achern, Bad Rotenfels, Kehl, Offenburg, Baden-Baden und Bühl. Während die meisten Kundgebungen mit geringem Zulauf und ohne Beanstandungen über die Bühne gingen, werden in Offenburg bei verschiedenen Aktionen mit insgesamt rund 400 Teilnehmern einzelne Auflagenverstöße geprüft und Zuwiderhandlungen gegen das Versammlungsrecht verfolgt. Die Mehrheit der Teilnehmer und Passanten hielten sich in den beiden Landkreisen sowie in Baden-Baden an die Vorgaben der Landesregierung.

