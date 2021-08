Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden auf der L 1100

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 22:00 Uhr auf der Landesstraße 1100 zwischen Murr und Ludwigsburg ereignete. Eine 22-jährige Kia-Lenkerin befuhr die Landesstraße in Fahrtrichtung Ludwigsburg und wollte nach links in die Ludwigsburger Straße in Richtung Marbach abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden 74-jährigen Fahrer eines VW und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

