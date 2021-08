Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 07.08.2021

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

+++ Einbruch in Achim +++ Bei nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten +++ Drogen konsumiert +++ Pkw-Aufbrüche in Verden +++ Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw +++

Einbruch in Achim

Achim. In der Zeit von Donnerstagvormittag bis Freitagnachmittag kam es in der Verdener Straße in Achim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten ein Fenster komplett aus den Angeln und stellten es in den Garten. Anschließend durchsuchten sie das Wohnhaus nach möglichen Diebesgut. Die Täter flüchteten nach der Tatausführung in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder weitere verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202/996-0 zu melden.

Bei nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten Achim. Am Freitag, gegen 14 Uhr, geriet ein 38jähriger Bremer beim Auffahren auf die A27 an der Anschlussstelle Achim/Nord mit seinem Lkw Iveco auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, nachdem der Lkw sich quer gestellt hatte. Hier rutschte er in den Grünstreifen und kam zum Stehen. Durch den Unfall wurde der 24jährige Beifahrer aus Weyhe leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Es entstand ein Schaden von rund 10.000,-EUR. Die Autobahnauffahrt und der rechte Fahrstreifen mussten für die Unfallaufnahme und Bergung gesperrt werden. Da großflächig Betriebsstoffe ausgetreten waren, wurde auch die Feuerwehr Achim alarmiert und das Erdreich an der Unfallstelle musste ausgekoffert werden. Gegen den Bremer leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung ein. Auf der Anfahrt zur Unfallstelle hatten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel dann ein unschönes Erlebnis. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Einsatzhorn fuhr ein 27jähriger Bremer mit seinem Mercedes nicht zur Seite und machte dem Streifenwagen Platz. Obwohl er die Möglichkeit dazu hatte, blieb der Fahrer bei gleichbleibender Geschwindigkeit für rund eine halbe Minute auf der linken Spur. In der kurzfristigen Vollsperrung der Fahrbahn bei dem Unfall, bis eine Absicherung aufgebaut worden war, erkannten die Beamten den Fahrer wieder und stellten dessen Personalien fest. Ihn erwartet nun ein Punkt in Flensburg, ein hohes Bußgeld und einen Monat Fahrverbot für sein Verhalten.

Drogen konsumiert

Langwedel. Am Freitag, gegen 11:45 Uhr, erhielt die Autobahnpolizei Langwedel von einem Verkehrsteilnehmer den Hinweis auf die Insassen eines VW Polo. Diese sollten an der Tankstelle Goldbach, in unmittelbar Nähe der Dienststelle, Drogen konsumieren. Eine Streifenbesatzung kontrollierte die drei Personen, die augenscheinlich Marihuana geraucht hatten. Weiterhin fanden sie bei einem 36jährigen aus Bad Zwischenahn und 30jährigem aus Westerstede noch geringe Mengen Marihuana und stellten diese sicher. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da keine der Personen aufgrund des Konsums mehr fahrtüchtig war, wurde allen die Weiterfahrt untersagt und diese mussten sich an der Rastanlage abholen lassen.

Pkw-Aufbrüche in Verden

Verden. Am Freitagvormittag kam es in Verden zu zwei Pkw-Aufbrüchen in verschiedenen Parkhäusern. Im Parkhaus in der Brückstraße wurde eine Seitenscheibe eines Hyundai eingeschlagen und nach möglichen Diebesgut durchsucht. Im Parkhaus des E-Centers erwischte es einen Toyota, dessen Seitenscheibe ebenfalls eingeschlagen wurde. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder weitere verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/806-0 zu melden.

Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw

Verden. Am frühen Freitagmittag fuhr ein 35-jähriger Mann aus Verden mit seinem Fahrrad auf das Gelände einer Tankstelle in der Lindhooper Straße. Auf dem Grundstück fuhr er gegen einen stehenden Pkw. Mit dem Kopf durchschlug der Radfahrer eine Seitenscheibe und wurde dabei leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten starken Atemalkohol bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab einen sehr hohen Promillewert. Der Fahrradfahrer wurde zur Versorgung seiner Kopfverletzung dem Krankenhaus Verden zugeführt, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen werden sollte. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge seiner Trunkenheit verantworten.

Landkreis Osterholz

+++ Wahlplakat einer Partei beschädigt +++ Unfall mit Radfahrerin +++

Wahlplakat einer Partei beschädigt

Osterholz-Scharmbeck. Im Verlaufe der letzten Woche kam es zur wiederholten Beschädigung eines großflächigen Wahlplakats in der Straße Am Hünenstein in Osterholz-Scharmbeck. Dabei wurde das ca. 2 x 3 m große Plakat wiederholt derart beschädigt, dass die abgebildete Partei nicht mehr erkennbar war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791/307-0 entgegen.

Unfall mit Radfahrerin

Lilienthal. Am Freitagabend kam es gegen 20:00 Uhr in der Falkenberger Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 47-jährige Frau mit ihrem Pkw Mini vom Parkplatz eines Supermarktes, um anschließend nach rechts in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei kollidierte sie mit dem Fahrrad einer 67-jährigen Frau aus Lilienthal, die den Radweg auf der falschen Seite befuhr. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt, es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

