Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei Osterholz stellt Drogen und fünfstellige Bargeldsumme sicher ++ Polizei sucht Zeugen nach Betrug ++ Frau verunfallt ++ 17.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall ++

Landkreis Osterholz (ots)

Polizei Osterholz stellt Drogen und fünfstellige Bargeldsumme sicher

Lilienthal. In einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung gegen drei Männer im Alter von 37, 34 und 27 Jahren stieß die Polizei Osterholz bei Durchsuchungsmaßnahmen am Mittwochmorgen auf Drogen und Bargeld. Zuvor hatte das Amtsgericht Verden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden Durchsuchungsbeschlüsse für die drei Wohnungen der Männer im Ortskern von Lilienthal erlassen, um eine vermeintlich scharfe Schusswaffe aufzufinden, die bei einer Bedrohung im April dieses Jahres genutzt worden war. Als die Ermittler/-innen die Wohnungen durchsuchten, fanden sie jedoch zwei Indoorplantagen zum Anbau von Marihuana, wovon eine tatsächlich genutzt wurde, rund ein halbes Kilogramm Marihuana und Hasch, diverse Stangen unverzollter Zigaretten sowie Bargeld in einem fünfstelligen Wert. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Beamtinnen und Beamten leiteten anschließend weitere Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 34-Jährigen und 27-Jährigen ein, die für die Verstöße verantwortlich sein dürften. Die Auswertung der Durchsuchungsergebnisse und die Suche nach der Waffe dauern weiter an.

Polizei sucht Zeugen nach Betrug

Schwanewede. Unbekannte Täter gaben sich am Donnerstagmorgen gegenüber einer 96-Jährigen aus Leuchtenburg als deren Enkelin aus. Die angebliche Enkelin bat um einen fünfstelligen Geldbetrag für eine Eigentumswohnung. Die 96-Jährige übergab einer angeblichen Notarmitarbeiterin schließlich Gegenstände in einem fünfstelligen Wert. Später stellte sich heraus, dass die Dame betrogen worden war. Die angebliche Notarmitarbeiterin soll Mitte Zwanzig, etwa 155 cm groß und von schlanker Statur sein. Sie habe eine gebräunte Hautfarbe, dunkle, schulterlange Haare, einen dunklen, kurzen Rock und ein helles Oberteil getragen. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die junge Frau oder andere Auffälligkeiten in der Nähe beobachtet haben, unter 04791/3070 um Hinweise.

Zahlreiche weitere Anrufe von Betrügern im Kreisgebiet, die als falsche Polizeibeamte, Ärzte oder Angehörige getarnt waren, verliefen am Donnerstag ersten Erkenntnissen zufolge glücklicherweise ohne Erfolg.

Frau verunfallt

Lilienthal. Die bislang Eine 57-jährige Fahrerin eines Suzuki verunfallte am Donnerstagmittag aus bislang unklarer Ursache in der Kleinmoorer Dorfstraße. Die Frau war in Richtung Landwehrstraße unterwegs, als sie plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam und gegen Büsche und ein Verkehrsschild prallte. Rettungskräfte brachten die Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit fast 6.000 Euro beziffert.

17.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Worpswede. Ein 52-jähriger Fahrer eines VW war am Donnerstagnachmittag auf der Osterweder Straße in Fahrtrichtung Hüttenbusch unterwegs, als er eine 81-Jährige in einem Mercedes vor sich scheinbar übersah und auf den Mercedes aufprallte. Die 81-Jährige hatte verkehrsbedingt warten müssen. Die beiden Beteiligten verletzten sich ersten Informationen zufolge glücklicherweise nicht. Die Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden, da beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden wird insgesamt mit rund 17.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell