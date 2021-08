Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei warnt vor falschen Handwerkern

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Ein falscher Handwerker war am Dienstagmittag in der Brucknerstraße und der näheren Umgebung unterwegs und bot mehreren Anwohnern/-innen seine Dienste an. Einer 73-Jährigen bot er zunächst Klempnerarbeiten zur Belüftung der Heizungen und später Gartenarbeiten an, bevor ein echter Monteur den unbekannten Täter scheinbar störte. Die Bezahlung hatte der Täter zunächst in Bargeld und später in Schmuck gefordert, flüchtete jedoch ohne Bezahlung.

Ermittlungen der Polizei Osterholz haben ergeben, dass er weiteren Nachbarn seine Dienste anzubieten versuchte. Der Mann soll etwa 164 cm bis 170 cm groß und schätzungsweise zwischen Ende 30 und 40 Jahre alt sein. Er soll dunkle, kürzere Haare und einen kurzen Drei-Tage-Bart getragen sowie von leicht untersetzter Statur und gebräunt sein. Der Mann sei durch das Tragen einer grünen Arbeitshose mit roten Applikationen in Kombination mit Lackschuhen besonders aufgefallen. Dazu habe er ein dunkles Kurzarmshirt und eine dunkle OP-Maske getragen. Ein Schaden ist ersten Erkenntnissen zufolge in keinem der Fälle entstanden.

Die Polizei Osterholz warnt die Bevölkerung vor unbekannten Personen an der Haus- oder Wohnungstür. Unbekannte sollten nicht einfach eingelassen werden und ihr Auftrag eigenständig überprüft. Telefonnummern angeblicher Auftraggeber sollten dazu eigenständig aus dem Telefonbuch gesucht und angerufen werden. Firmen kündigen ihren Besuch, um Wartungen durchzuführen, in der Regel vorher an und wurden dazu auch beauftragt. Lassen Sie Unbekannte außerdem nie unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung, wenn Sie diese doch einmal eingelassen haben. Im Zweifel gilt immer: Rufen Sie die Polizei und schildern Ihre Situation.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell