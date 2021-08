Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unbekannten Tätern gelingt Einbruch in Lebensmittelmarkt nicht ++ Radfahrer und Kind bei Verkehrsunfall aufeinandergeprallt ++ Anwohner kurzzeitig evakuiert ++

Landkreis Verden (ots)

Unbekannten Tätern gelingt Einbruch in Lebensmittelmarkt nicht

Ottersberg. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen beschädigten unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Lebensmittelmarkt in der Grünen Straße und versuchten scheinbar in das Geschäft zu gelangen. Sie ließen jedoch aus unbekannten Gründen von der Tat ab und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit rund 1.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Geschehen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Fensterscheibe einer Sporthalle beschädigt

Verden. Zwischen Freitagmittag und Dienstagmorgen schlugen bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe einer Sporthalle im Karl-Luhmann-Weg ein. Anschließend flüchteten die Täter und ließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro zurück. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Radfahrer und Kind bei Verkehrsunfall aufeinandergeprallt

Achim. Am Dienstagmittag kam es in der Obernstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 23-jährigen Radfahrer und einem 8-jährigen Kind, bei dem beide Beteiligte sich leicht verletzten. Der 23-Jährige war ersten Informationen zufolge in der Obernstraße in Richtung Kreisel unterwegs, als ein 8-jähriger Junge plötzlich von einem Brunnen umkehrte und über die Fahrbahn lief. Der 23-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 8-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Anwohner kurzzeitig evakuiert

Achim. Wegen des Verdachts von Gasaustritt in einem Wohnhaus in der Straße "Alte Finien" kam es am Dienstagabend zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Bei Renovierungsarbeiten hatte ein 25-Jähriger versehentlich scheinbar eine Gasleitung getroffen.

Die Polizei Achim evakuierte mehrere Anwohnerinnen und Anwohner vorsorglich aus ihren Wohnhäusern und sperrte den Gefahrenbereich weiträumig ab. Die Freiwillige Feuerwehr Uesen und ein Mitarbeiter der örtlichen Stadtwerke konnten ersten Informationen zufolge schnell Entwarnung geben. Gas sei demzufolge nicht mehr ausgeströmt und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Radfahrerin übersehen

Verden. Eine 59-jährige Radfahrerin zog sich am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Ein 45-jähriger Fahrer eines Kia wollte zuvor aus der Straße "Im Westerfeld" nach links in die Walsroder Straße einbiegen. Er übersah dabei offenbar die 59-Jährige, die mit ihrem Fahrrad von links kam und bevorrechtigt war, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell