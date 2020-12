Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Neun tote Kaninchen gefunden, Polizei ermittelt und sucht Zeugen

KorbachKorbach (ots)

Die Polizeistation Frankenberg ermittelt wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz:

Letzten Donnerstag (10. Dezember) fand einer Spaziergängerin zwischen Frankenberg und dem Stadtteil Geismar neun tote Kaninchen. Diese lagen gehäuft in einem Graben an dem Wirtschaftsweg in Richtung Zechenhaus. Die Zeugin meldete den Fund bei der Polizei in Frankenberg, die nun Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz führt. Die Tiere waren offensichtlich ohne vernünftigen Grund getötet und entsorgt worden. Es wird von einer Liegezeit von einigen Tagen ausgegangen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer in den Tagen vor dem letzten Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen am beschriebenen Ort gemacht hat, oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Frankenberg unter der Telefonnummer 06451-7203-0 zu melden.

