Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Scheune in Brand - Ursache noch unklar ++ Schwerer Verkehrsunfall in Quelkhorner Landstraße ++

Landkreis Verden (ots)

Scheune in Brand - Ursache noch unklar

Riede/Schlieme. Ein Scheunenbrand sorgte am Montagmittag in der Straße Gut Schlieme für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. Ein 30-jähriger Passant wurde ersten Informationen zufolge auf das Feuer aufmerksam und rief die Feuerwehr, die umgehend zum Löscheinsatz anrückte. Freiwillige Feuerwehren aus Morsum, Felde, Achim, Thedinghausen, Dreye, Sudweyhe, Dibbersen, Riede, Verden, und Bahlum waren mit mehr als 140 Kräften vor Ort. Die Scheune, in der mehrere Fahrzeuge untergestellt gewesen sein sollen, brannte dennoch vollständig nieder. Ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte scheinbar zügig beendet werden. Am Wohnhaus entstand leichter Schaden, es ist jedoch ersten Erkenntnissen zufolge weiter bewohnbar. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem sechsstelligen Bereich.

Ein 80-jähriger Bewohner zog sich bei ersten Löschversuchen leichte Verletzungen zu und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Menschen verletzten sich nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nicht.

Die Polizei Verden hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache umgehend aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter 04231/8060 mit der Polizei Verden in Verbindung zu setzen.

Schwerer Verkehrsunfall in Quelkhorner Landstraße

Ottersberg/ Quelkhorn. Ein 69-jähriger Fahrer eines Opel kam ersten Erkenntnissen zufolge am Montagmittag auf der Quelkhorner Landstraße in Fahrtrichtung Ottersberg nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Opel überschlug sich demnach und kam auf dem Fahrzeugdach im Seitenraum zum Liegen. Die Freiwilligen Feuerwehren Fischerhude-Quelkhorn und Ottersberg befreiten den 69-Jährigen ersten Informationen zufolge aus dem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten ihn anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Pkw konnte nur noch abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei Ottersberg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen und der noch unklaren Unfallursache aufgenommen. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Während der Maßnahmen am Unfallort musste die Quelkhorner Landstraße voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

