Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Aufmerksamer Bürger verhindert Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots)

Ein aufmerksamer Bürger hat am Montagmittag, 19.04.2021, in WT-Tiengen eine mutmaßliche Trunkenheitsfahrt verhindert. Dem Passanten war gegen 15:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ein geparkter Pkw aufgefallen. Auf dem Fahrersitz saß ein Mann, der ein Bier nach dem anderen trinken würde. Eine Polizeistreife traf auf einen 58-jährigen, der mit einem Einkaufswagen neben dem gemeldeten Pkw stand. Darin zwei leere Bierkästen. Eine Alkoholüberprüfung ergab bei dem Mann rund 1,8 Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten. Der Mann trat seinen Heimweg zu Fuß an.

