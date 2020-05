Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen) Mit frisiertem Roller ohne Fahrerlaubnis unterwegs (07.05.2020)

Rielasingen-Worblingen, Lkrs. Konstanz (ots)

Ohne Fahrerlaubnis und mit frisiertem Roller war ein 17-jähriger Fahrer unterwegs, als er am Donnerstag gegen 21.00 Uhr in der Zeppelinstraße von einer Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 17- Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegenüber den Polizisten gab er an, dass die Drosselung ausgebaut wurde und der Roller dadurch ca. 63 km/h fahren würde. Der junge Fahrer wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

