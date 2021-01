Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zimmerbrand im Mehrfamilienhaus - Feuerwehr rettet Bewohnerin aus brennender Wohnung

Düsseldorf (ots)

Samstag, 23. Januar 2021, 20:51 Uhr, Hüttenstraße, Friedrichstadt

In einem Mehrfamilienhaus kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Eine Person wurde schwer verletzt von der Feuerwehr gerettet.

In den frühen Abendstunden erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf ein Notruf, dass im sechsten Obergeschoss in einem Wohnhaus Brandgeruch festgestellt wurde. Aufgrund der Meldung entsendete der Leitstellendisponent die Löschkräfte der Feuerwache Hüttenstraße und den Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Kurz nach der Alarmierung trafen die ersten Feuerwehreinsatzkräfte an der Einsatzstelle ein und konnten den gemeldeten Brandgeruch im sechsten Obergeschoss wahrnehmen. Als Ursache konnte ein Zimmerbrand im ersten Obergeschoss ausfindig gemacht werden. Der Einsatzleiter entsendete sofort zwei Trupps zur betroffenen Wohnung, einen Trupp über den Treppenraum und einen Trupp über Leitern durchs Fenster. In der Brandwohnung fanden die Feuerwehreinsatzkräfte eine schwer verletzte Frau und brachten diese umgehend in Sicherheit, wo sich sofort Notfallsanitäter und Notarzt medizinisch um die Frau kümmerten. Im Anschluss wurde die Verletzte mit schweren Verbrennungen in eine Duisburger Spezialklinik transportiert. Nach der Personenrettung konnte der Brand schnell gelöscht werden und es folgten noch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen, da der Brandrauch über eine innen liegende Lüftung sich im gesamten Haus ausgebreitet hatte. Von der Feuerwehr wurden alle Wohnungen auf Brandrauch kontrolliert und gelüftet. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz der 25 Feuerwehrkräfte beendet. Aufgrund der unklaren Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

