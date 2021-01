Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen - Fahrer geriet in den Gegenverkehr

FröndenbergFröndenberg (ots)

Am Sonntagabend (03.01.2021) fuhr ein 22-jähriger Bergkamener auf dem Billmericher Weg in Richtung Altendorf. Er bemerkte im Straßenverlauf eine Linkskurve zu spät und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden PKW einer 33-jährigen Dortmunderin. Durch den Aufprall wurden die beiden Beteiligten sowie ihre 21 bzw. 39 Jahre alten Beifahrer leicht verletzt und zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 13 300 Euro. Eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen wurde über das Ordnungsamt der Stadt Fröndenberg beauftragt.

