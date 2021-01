Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - 150 Holzpaletten in Flammen: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand auf Firmengelände

BergkamenBergkamen (ots)

Nach einem Brand in Bergkamen am Sonntagabend (03.01.2021) hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache haben gegen 23.00 Uhr auf einem Firmengelände an der Industriestraße im Stadtteil Rünthe etwa 150 Holzpaletten gebrannt. Das Feuer griff auf das Dach eines Gebäudes auf dem Areal über. Nach den erfolgreichen Löscharbeiten der Feuerwehr hat die Polizei den Brandort beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 80 000 Euro.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell