Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Pkw brennt komplett aus - Technischer Defekt als Ursache

KamenKamen (ots)

Am 02.01.2021 (Sa.), gegen 18:50 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Kamener mit seinem Pkw die Westfälische Straße in Kamen. Nachdem er eine plötzliche Rauchentwicklung aus dem Heizungs- / Belüftungsbereich wahrnahm, stellte er sein Fahrzeug am Fahrbahnrand ab und verließ das Fahrzeug. Das Fahrzeug brannte anschließend komplett aus. Durch die Feuerwehr der Stadt Kamen konnte der Brand gelöscht werden. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Bauhof der Stadt Kamen streute die Unfallstelle ab um überfrierende Nässe zu vermeiden.

