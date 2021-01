Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Diebstahl von Firmengelände - 2 Täter festgenommen

UnnaUnna (ots)

Am 02.01.2021 (Sa.), gegen 00.05 Uhr, wurde die Polizei von einem aufmerksamen Zeugen darüber in Kenntnis gesetzt, dass 2 verdächtige Personen Kartons von einem Firmengelände auf der Massener Bahnhofstraße in Unna zu einem abgestellten Pkw transportieren. Kurz darauf setzt sich das Fahrzeug in Richtung Nordstraße in Bewegung. Die eingesetzten Polizeikräfte können im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen das Fahrzeug ausfindig machen und die beiden Personen vorläufig festnehmen. Bei den festgenommenen handelt es sich um einen 32jährigen aus Castrop -Rauxel und einen 34-jährigen aus Unna. Das Diebesgut wurde polizeilich sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden verdächtigen Personen wieder entlassen.

