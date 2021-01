Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Wohnungseinbruch - Uhren entwendet

BergkamenBergkamen (ots)

Bislang Unbekannte drangen in der Zeit zwischen dem 31.12.2020 (Do.), 14.15 Uhr und dem 01.01.2021 (Fr.), 15.50 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lassallestraße in Bergkamen ein. Es wurde die gesamte Wohnung nach Diebesgut durchsucht. Bislang wurde festgestellt, dass mehrere Uhren entwendet wurden. Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220 oder 921-0.

