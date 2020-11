Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Angebliche Panzerabwehrmine gefunden

Waldfischbach-BurgalbenWaldfischbach-Burgalben (ots)

Ein vermutlich achtlos in der Moosalb entsorgter einbetonierter Sonnenschirmständer sorgte am Freitagmorgen für Aufregung in Waldfischbach. Ein Zeuge, der den Gegenstand in der Moosalb unterhalb einer Brücke entdeckt hatte, hielt ihn für eine Panzerabwehrmine und verständigte daraufhin die Polizei. Zusammen mit dem Kampfmittelräumdienst wurde die Örtlichkeit angefahren und der Gegenstand in Augenschein genommen. Der Sachverständige des Räumdienstes konnte schließlich wenig später den Gegenstand "entschärfen" und eindeutig als Haushaltsgegenstand identifizieren.|piwfb

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333 / 9270

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell