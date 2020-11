Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf einer Verkehrsinsel

MerzalbenMerzalben (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam ein Verkehrsteilnehmer in der Höhstraße aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr gegen das Verkehrsschild Z 222 (weißer Pfeil auf blauem Grund) auf der dortigen Verkehrsinsel, wodurch dieses beschädigt wurde. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, Tel: 06333/9270. |piwfb

