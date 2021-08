Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebe auf Baustelle

Landkreis Verden (ots)

Langwedel. Unbekannte Täter hebelten zwischen Freitagmittag und Montagmorgen an einer Baustelle in der Straße "Zum Berkelsmoor" einen Baucontainer auf und stahlen Diesel aus dem Innenraum. Sie hebelten außerdem einen Bauwagen auf und machten sich an einem weiteren Container erfolglos zu schaffen. Ersten Informationen zufolge machten die Diebe scheinbar keine weitere Beute. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände beobachtet haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

