Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht ++ Sattelschlepper verunfallt bei Abfahrt von A1 auf Parkplatz ++ Einbrecher flüchteten ohne Beute ++ Auf Stauende aufgefahren ++

Bild-Infos

Download

Landkreis Verden (ots)

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Achim. Zu einem unklaren Vorfall im Straßenverkehr kam es am Dienstagmittag in der Verdener Straße in Fahrtrichtung Langwedel, bei dem ein 52-jähriger Radfahrer letztlich stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Demnach soll der Radfahrer zunächst einen 37-Jährigen in einem VW in einem Bereich mit einer vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 30km/h überholt haben. Im weiteren Verlauf stritten sich die beiden Fahrzeugführer ersten Erkenntnissen zufolge über das Manöver. Der 52-Jährige soll schließlich die Kontrolle über sein Fahrrad verloren haben und gestürzt sein. In dem Zusammenhang habe der 37-Jährige ausweichen müssen und sei mit dem Spiegel des VW mit dem 52-Jährigen kollidiert. Die Polizei Achim bittet mögliche Zeugen des Geschehens, sich unter 04202/9960 mit den Beamten/-innen in Verbindung zu setzen.

Sattelschlepper verunfallt bei Abfahrt von A1 auf Parkplatz

Oyten/A1. Ein 60-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers fuhr am frühen Donnerstagmorgen von der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg in Höhe Oyten auf den Parkplatz "Thünen", als es zu einem Unfall kam. Der Mann war aus bislang unbekannter Ursache in den Grünstreifen des Verzögerungsstreifens geraten, hatte unter anderem Verkehrsschilder überfahren und war gegen die Leitplanke gefahren. Anschließend prallte er gegen einen weiteren, geparkten Sattelschlepper mit Anhänger, der auf einen dritten Sattelschlepper mit Anhänger geschoben wurde. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten ein viertes Fahrzeug in der Nähe.

Der 60-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Oyten war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Der Sattelschlepper des 60-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf mehr als 40.000 Euro geschätzt.

( ++ Ein Lichtbild befindet sich in der digitalen Pressemappe der PI Verden/Osterholz ++)

Einbrecher flüchteten ohne Beute

Riede. Zwischen dem frühen Mittwochmorgen und dem Mittag brachen unbekannte Täter in eine Firmenhalle in der Bremer Straße, indem sie ein Vorhängeschloss gewaltsam öffneten. Anschließend suchten sie im Gebäude nach Beute, weitere Aufbruchsversuche gelangen ihnen jedoch nicht und sie flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne Diebesgut. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

Einbruch in Wohnhaus fehlgeschlagen

Verden/Eitze. Unbekannte Täter versuchten zwischen Dienstag- und Mittwochabend gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Celler Straße einzudringen. Nach ersten Informationen drückten sie scheinbar ein auf Kipp stehendes Fenster auf, konnten jedoch aufgrund von dahinterliegenden Gitterstäben nicht in das Gebäude gelangen. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen einen geschätzten Sachschaden im dreistelligen Bereich. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen in der Umgebung gesehen haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Scheibe eines Pkw eingeschlagen

Verden. Am Mittwoch beschädigte ein unbekannter Täter zwischen dem Morgen und dem Nachmittag eine Scheibe eines Skoda, der in einer Parkpalette am Nordertor abgestellt war. Aus dem Innenraum stahl der Täter eine Sonnenbrille und flüchtete unerkannt. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Die Polizei Verden bittet mögliche Zeugen unter 04231/8060 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Nähe.

Zeugen nach Unfall in Hohenaverbergen gesucht

Kirchlinteln/Hohenaverbergen. Ein oder eine bislang unbekannte/-r Fahrer/-in eines Pkw prallte am Mittwochmorgen in der Verdener Straße in Fahrtrichtung Südkampen mit einem Reh zusammen. Das Reh schleuderte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi eines 22-Jährigen. Das Reh verstarb bei dem Unfall. Am Audi entstand außerdem ein Schaden von rund 3.000 Euro. Der/die unbekannte Fahrerin hatte sich bereits vom Unfallort entfernt, ohne die eigenen Personalien anzugeben. Die Polizei bittet nun den/die Fahrer/-in selbst oder mögliche Zeugen, sich unter 04231/8060 mit der Polizei Verden in Verbindung zu setzen.

Auf Stauende aufgefahren

Oyten/A1. Eine 48-jährige Fahrerin eines Toyota hatte am Mittwochabend scheinbar einen Stau auf der Autobahn 1 in Höhe Oyten und Fahrtrichtung Hamburg übersehen und fuhr auf das Stauende auf. Bei dem Aufprall auf einen Autotransporter eines 45-Jährigen am Stauende verletzten sich die 48-Jährige und zwei 13-jährige Insassinnen leicht. Rettungskräfte brachten alle drei Personen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 14.500 Euro beziffert. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und konnte nur noch abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell