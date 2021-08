Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrecher verursachen hohen Sachschaden ++ Entwarnung nach befürchtetem Wohnungsbrand ++

Landkreis Osterholz (ots)

Einbrecher verursachen hohen Sachschaden

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen vergangenem Freitagabend und Montagmorgen in ein Mehrgenerationenhaus in der Bördestraße ein. Sie hebelten diverse Türen und Schränke auf und schlugen Fenster ein. Mit einer geringen Menge Bargeld flüchteten sie anschließend. Der entstandene Sachschaden liegt jedoch bei rund 2.500 Euro. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben unter 04791/3070 um Hinweise.

Entwarnung nach befürchtetem Wohnungsbrand

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochabend kam es in der Käthe-Kollwitz-Straße zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz, bei dem schnell Entwarnung gegeben werden konnte. Ein 39-jähirger Anwohner hatte einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Vor Ort stellte sich ersten Informationen zufolge heraus, dass in der Wohnung eines 66-Jährigen in der Küche starker Qualm entstand. Die Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck war vor Ort im Einsatz und stellte sicher, dass kein Feuer entflammte und lüftete unter anderem die Wohnung. Verletzt hatte sich glücklicherweise niemand.

