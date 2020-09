Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizei kontrolliert erneut Einhaltung der Maskenpflicht im ÖPNV

Göttingen (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch (9. September) erneut die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen, Bahnen, Bahnhöfen und an Haltestellen kontrolliert.

Hintergrund der Kontrolle war auch dieses Mal wieder die Sicherheitspartnerschaft zwischen Innen- und Wirtschaftsministerium sowie dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Ziel der niedersachsenweiten Kontrolle war es erneut, die Menschen für das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu sensibilisieren und die Zahl der Fahrgäste weiter zu verringern, die die Maskenpflicht nicht einhalten.

Im Bereich der Polizeidirektion Göttingen waren am Mittwoch 61 Polizeibeamtinnen und -beamte sowie 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunen und der Verkehrsbetriebe im Einsatz. Sie kontrollierten zwischen Bad Lauterberg im Südharz bis Bad Pyrmont im Westen der Direktion sowie zwischen Hann. Münden im Süden und Hoya im Norden an Hauptbahnhöfen, Bushaltestellen der örtlichen Schulen und den zentralen Bushaltestellen in den Innenstädten. Dabei stellten sie 1.241 Verstöße gegen die Maskenpflicht fest. In zwei Fällen zeigten sich die Personen uneinsichtig, so dass Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden.

Im Stadtgebiet Göttingen stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass an den Bushaltestellen der Knotenpunkte seit der vorangegangenen Kontrolle Hinweisschilder angebracht wurden. In den übrigen Bereichen der Polizeidirektion gibt es diese klare Erkennbarkeit bzw. Abgrenzung der Haltestellen noch nicht.

Uwe Lührig, Präsident der Polizeidirektion Göttingen, zeigt sich angesichts der leicht gesunkenen Anzahl der Verstöße erfreut: "Es ist schön zu sehen, dass sich ein Großteil der Menschen an die Maskenpflicht hält." Mit Blick auf die bald beginnende kalte Jahreszeit appelliert er, weiterhin besonnen zu bleiben: "Nur, wenn wir die Vorgaben einhalten, können wir einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen verhindern." Der Polizeipräsident kündigt zudem an, dass es auch in den nächsten Wochen Kontrollen im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs geben wird.

