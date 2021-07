Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Dagebüll: Unfallflucht bei der Lorenbahn

Dagebüll (ots)

Zwischen Freitag (23.07.21) und Sonntag (25.07.21) kam es in Dagebüll auf dem Parkplatz an der Lorenbahn zu den Halligen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer Opel Astra Kombi am Heck beschädigt. Augenscheinlich hatte ein anderer Pkw beim Ausparken den Wagen der Geschädigten touchiert.

Anschließend entfernte man sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Niebüll unter der Tel.: 04661/40110.

