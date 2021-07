Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: B5-Witzwort: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B5 (Platenhörn)

Witzwort (ots)

Montagvormittag (26.07.21) ist es gegen 10:30 Uhr auf der B5 bei Witzwort zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 79-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

Der Mann fuhr in seinem Skoda Fabia in Richtung Norden. In Höhe Platenhörn geriet er mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und verstarb am Unfallort. Vermutlich haben gesundheitliche Beschwerden des 79-Jährigen zu dem Unfall geführt. Der 36-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Die B5 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 13:30 Uhr voll gesperrt. Die Ladung des mit Baustoffen beladenen Lkws musste umgeladen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell